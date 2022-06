« Je m’entraîne avec… » une hache

Affublés d’une armure des pieds et à la tête, et armés d’une épée ou d’une hache, ils combattent dans des tournois, comme autrefois. Sport du moyen-âge qui servait à distraire les chevaliers, le béhourd a été remis au goût du jour. Les participants s’affrontent réellement, par équipes de trois au minimum, avec une armure et des armes anciennes…, sans tranchant toutefois.

Un tournoi international s'est déroulé en octobre à Colombier (NE) :