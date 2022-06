Des sportifs régionaux à St-Gall pour les National Summer Games

Un moment phare dans la vie de plusieurs sportifs de la région. Des Jurassiens et des Neuchâtelois ont pris part aux National Summer Games de jeudi à dimanche à St-Gall. Organisée par Special Olympics, la compétition a lieu tous les quatre ans. Il s’agit du plus grand événement sportif de Suisse destiné aux personnes en situation de handicap mental. Environ 1'400 participants, de Suisse mais aussi de l’étranger, se sont défiés dans 14 disciplines.

Au niveau régional, 46 Jurassiens et 26 Neuchâtelois étaient engagés en football, basketball, bowling, pétanque et judo. Les délégations du Foyer de Porrentruy (4 membres : Véronique Québatte, Johny Eschmann, Dominique Guinder et Emmanuel Willemin) et de ProCap à La Chaux-de-Fonds (6 membres : Paulo Reis, Sean Locatelli, Aurore Locatelli, Murielle Leuba, Claude-Alain Perrenoud et Tabitha Manitha) ont participé aux épreuves de natation. Nous avons passé la journée de vendredi à la piscine avec les Jurassiens encadrés par la monitrice Christelle Rothgaenger.