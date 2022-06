Record jurassien pour Fiona Ribeaud sur 400m haies

Fiona Ribeaud a réalisé une belle course et terminé au pied du podium en finale du 400m haies des Championnats de Suisse d’athlétisme (résultats) ce samedi à Zurich. L’athlète de la FSG Alle a terminé à la quatrième place, à seulement sept dixièmes du podium, en 59’’12. La hurdleuse de 25 ans a pulvérisé son précédent record jurassien (60’’31) de plus d’une seconde !





Joceline Wind en bronze avec le record jurassien du 1500m



Championne de suisse en titre, Joceline Wind a décroché la médaille de bronze cet après-midi sur 1500m. L’athlète de Sonceboz de 22 ans, licenciée à Bienne Athletics, a pris la 3e de la finale en améliorant son record jurassien en 4’14’’22. Joceline Wind termine à moins d’une seconde de la vainqueure Chiara Scherrer et de Lore Hoffmann.





Chuard et Chèvre en finale du 200m, Gyger ne termine pas



Deux Jurassiens se sont par ailleurs hissés en finale du 200m. Le Vaudois de la FSG Bassecourt Sylvain Chuard a terminé 6e en 21’’39, à seulement deux centièmes du record jurassien. Son coéquipier en club Mathieu Chèvre, 18 ans, termine 8e de la finale en 21’’50, nouveau record personnel et record jurassien M20. Qualifié la veille pour la finale du 400m, Nathan Gyger n’a malheureusement pas pu finir le tour de piste. /jpi