Place aux 3athlon Jurassik Series

Ne l’appelez plus championnat jurassien de triathlon. Le CJT change d’identité pour sa 28e édition. Il s’offre un nouveau nom et un nouveau logo dans le but de rajeunir l’image de l’événement. Les meilleurs triathlètes de l’Arc jurassien s’affronteront désormais dans les 3athlon Jurassik Series. « On s’est inspiré de ce qui existe ailleurs, explique Fabien Gindrat, membre du comité d’organisation du CJT. Le mot Series est de plus en plus utilisé dans ce qui concerne les championnats. Jurassik fait référence au Jura géographique et la petite touche d’anglicisme permet d’amener un côté moderne ». Le rajeunissement est aussi recherché du côté des participants. « On a un petit trou générationnel. On voit qu’on a pas mal de monde dans les athlètes de 40 ans et plus. Chez les jeunes athlètes, certains se spécialisent dans une seule discipline », constate le responsable du Granit Man d’Asuel.