Jérémy Hunt en argent avec l’équipe de Suisse

Jérémy Hunt revient des Îles Canaries avec une médaille d’argent autour du cou. Le coureur ajoulot a récolté l’argent avec l’équipe de Suisse dimanche sur l’épreuve « Up&Down » lors des championnats d’Europe de course en montagne à El Paso. Le quatuor helvétique composé par ailleurs de Dominik Rolli, Christian Mathys et Daniel Lustenberger, a pris la 2e place sur un tracé de 17,6 km pour 858 mètres de dénivelé positif. Jérémy Hunt a pris la 22e place en individuel en 1h11’19’’. « Superbe 22ème place avec un plateau de dingue ! J'ai fais avec la forme du jour mais je suis très content de cette place », a commenté l'Ajoulot sur les résaux sociaux, estimant par ailleurs que la médaille par équipe « n'a pas de prix, si ce n'est celui du sacrifice et des heures d'entraînements ». /jpi