Elio Schneider et Carole Perrot remportent le Granitman

Elio Schneider et Carole Perrot de nouveau vainqueurs. Les deux athlètes se sont imposés lors du triathlon d’Asuel ce samedi après-midi. Ils avaient déjà remporté la première manche des 3athlon Jurassik Series au Val-de-Ruz en juillet dernier. Le Chaux-de-Fonnier, Elio Schneider, a terminé les 500 m de natation, 22 km de cyclisme et 5,5 km de course à pied du Granitman en 1h02’54’’. Il a devancé l’athlète de Boveresse Bastien Jornod de 2’14’’ et le Chaux-de-Fonnier Ricardo Sênos de 4’08’’.