Sylvain Chuard pas retenu pour les Européens

Sylvain Chuard ne verra pas Munich. Le sprinteur vaudois de la FSG Bassecourt n’a pas été retenu par la fédération suisse pour les championnats d’Europe d’athlétisme qui se tiennent du 15 au 21 août en Allemagne. Il était en lice pour figurer dans l’équipe du 4x100m. C’est le St-Gallois Daniel Löhrer qui lui a été préféré pour la 5e place dans ce relais suisse. La déception est de mise pour Sylvain Chuard qui nous a confirmé la nouvelle jeudi : « Je savais que ce ne serait pas facile, mais je regrette que les règles n’aient pas été plus claires. Mardi, au terme d’un entraînement de relais avec l’équipe de Suisse, Daniel Löhrer et moi avons dû disputer un duel sur 120m et c’est lui qui l’a emporté pour 6 centièmes. J’aurais espéré que mon expérience et ma présence au sein de l’équipe depuis de nombreuses années comptent davantage », nous a expliqué l’athlète de 26 ans, qui entend en profiter pour disputer différentes courses en individuel.





Rachel Pellaud sélectionnée

Rachel Pellaud fera, elle, son retour au sein de l’équipe de Suisse du 4x400m. La sprinteuse biennoise, ancienne sociétaire de la FSG Bassecourt, a été retenue pour ces joutes de Munich, après avoir échoué à obtenir son ticket pour les mondiaux de Eugene aux Etats-Unis le mois passé. Elle nous a confirmé jeudi qu’elle fera partie de l’équipe qui comptera 6 athlètes, avec sans doute un rôle de remplaçante. /emu