Un nouveau club de triathlon à Delémont

Delémont avait son épreuve de triathlon avec le Domoniak, elle a désormais son club. Le TriTeam Domoniak, nouveau club de triathlon dans la capitale jurassienne, a été officiellement fondé ce mercredi 17 août lors d’une assemblée constitutive à laquelle a pris part une trentaine de membres. Les premiers entraînements débuteront en janvier 2023 avec un calendrier hebdomadaire déjà défini.

« Le programme du TriTeam Domoniak sera composé d’un entraînement de course à pied le mardi dès 18h15, un entraînement de natation le mercredi de 20h30 à 21h30, un entraînement cyclisme (VTT/vélo de route) le vendredi soir et un entraînement de préparation physique le jeudi soir durant la période hivernale », détaille le communiqué du club. Il précise encore que les entraînements s’adressent aux juniors et aux adultes mais que le comité souhaite par la suite développer une école de triathlon à destination des enfants. /comm-jpi