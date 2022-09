Léa Jeambrun réussit sa sortie

Grâce et habileté se sont entremêlées samedi à Montsevelier à l’occasion des championnats jurassiens de gymnastique individuelle et à deux. Ces joutes ont réuni une centaine d’athlètes qui ont présenté quelque 75 productions. Figure de proue de la discipline dans la région durant de nombreuses années avec des sacres sur la scène jurassienne, romande et nationale, Léa Jeambrun a effectué sa dernière prestation devant son public, avant de tourner la page pour s’en aller effectuer une école de danse professionnelle en Belgique. Elle l’a emporté dans la catégorie individuelle sans engin, où elle a obtenu la note presque parfaite de 9,97. Léa Jeambrun s’est aussi alignée à deux avec sa partenaire de toujours Julie Etique. Les deux jeunes femmes dansent ensemble depuis 19 ans et ont cumulé les podiums. Elle se sont produites avec les massues pour leur dernière sortie.