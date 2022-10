Tristan Blanchard règne en maître sur le Trail du Jura bernois

Tristan Blanchard écrase la concurrence sur le Trail du Jura bernois. Pour la troisième fois en trois participations, le Biennois a remporté samedi après-midi à Tramelan l'épreuve de course à pied. Il a avalé les 64 km pour 3’300 mètres de dénivelé positif de ce parcours inédit en 6h25’47’’ heures 25 minutes et 47 secondes. Il a devancé de 22’21’’ Stéphane Lachat. Le podium est complété par Raphael Niederhauser (+37’25’’). La course de Tristan Blanchard a débuté de bonne heure. « Départ à 6h, avec la lampe frontale. Même si je connaissais bien le début du parcours, de nuit cela change quand même la donne », explique le Biennois qui a dû faire la descente sur St-Imier sans lumière après un soucis technique.