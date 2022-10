Un Jurassien couronné après 28 heures d’effort

La première édition de la Swiss Backyard Ultra Prêles (SBUP) connaît son roi. Jean-Louis Juillerat a remporté la compétition après 28 heures d’efforts et 187,6 kilomètres parcourus sur le plateau de Diesse. Le Jurassien devance Samuel Marchand de Perrefitte qui a bouclé 27 tours et Sully Neuchaus de La Chaux-de-Fonds qui en a terminé 16.





Plus de quatre marathons

Pour rappel, le principe de l’épreuve inspirée des États-Unis était simple : boucler les 6,7 kilomètres du parcours en moins d’une heure et recommencer le plus longtemps possible. Cette compétition a réuni 34 participants « de tous horizons et de tous niveaux », précise l’organisateur de l’événement, Hervé Solignac. Le lauréat de l’épreuve a donc bouclé plus de quatre marathons durant la course. La compétition aurait même pu durer davantage si Samuel Marchand n’avait pas été touché à une cheville lors de son dernier tour.





« Le plus dur c’est de repartir »



Cette SBUP s’est déroulée « dans un très bon état d’esprit », ajoute Hervé Solignac. Une ambiance positive qui a également séduit les participants. Après six tours de course et 40 kilomètres d’effort, certains se demandaient combien de temps leurs jambes allaient encore tenir le rythme.