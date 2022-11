Nouveau record féminin aux Foulées de l’Arcom

Morgane Crausaz s’offre le record sur les Foulées de l’Arcom. L’habitante de Pleigne a bouclé la course à pied de 5,4 km en 20’16’’ samedi à Bassecourt. Elle a devancé Mélissa Girardin de Alle (+28’’) et Sofia Chételat de Courroux (+56’’). Morgane Crausaz a explosé le dernier record établi en 2012 de 48’’. Selon elle, les bonnes conditions météorologiques ont permis de réaliser de tels chronos. Sur la ligne d’arrivée, Morgane Crausaz était très satisfaite de sa performance : « Je suis vraiment contente d’avoir eu de bonnes jambes aujourd’hui et de faire un chrono aussi rapide ». La Vadaise n’avait pas pour objectif de battre le record de la course : « C’était une course que je prenais comme un entraînement ».