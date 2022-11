Pas de médaille jurassienne aux agrès

Le Jura doit se contenter des places d’honneur aux championnats de Suisse de gymnastique aux agrès par équipes. Ce week-end à Olten, c’est en C7 que les athlètes régionales ont signé le meilleur résultat. Flavie Beuchat, Chloé Wermeille, Camille Chaignat, Cléa Chételat et Juliette Montavon ont pris le 5e rang. Elles ont échoué à 0,250 point du podium. Le Jura a terminé 7e chez les dames et en C6 et 8e en C5. /msc