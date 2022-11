Six médailles jurassiennes au championnat de Suisse de billard

Les billardistes jurassiens ont fait une jolie razzia de médailles le week-end dernier à l’occasion des finales du championnat de Suisse à Staufen en Argovie. Les membres du Billard club Jura ont décroché six breloques, dont quatre pour le seul Jonas Ugolini, 16 ans. Dans les catégories jeunesses, le billardiste de Courroux a remporté deux titres nationaux dans les disciplines de la « 8 » et « 10 », terminé vice-champion suisse à la 14/1 et au troisième rang à la 9. Thalia Sommer, 17 ans, de Delémont s’est quant à elle parée de bronze à la « 9 ». Patrick Ugolini, père de Jonas, a pris la troisième place par équipe. Les trois Jurassiens jouaient sous les couleurs de Romandie Pool Billard de Vétroz. /comm-jpi