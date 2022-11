Quentin Juillard sur le bon rail en Coupe du monde

Le Team Follador, que l’athlète jurassien Quentin Juillard a rejoint pour cet hiver, a bien débuté sa saison de Coupe du monde de bobsleigh. Le pousseur-freineur ajoulot et ses trois équipiers ont pris la 7e place de la première course qui se tenait samedi à Whistler au Canada. Ils ont terminé à 1’’35 du vainqueur : l’équipage allemand emmené par Francesco Friedrich. Avec cette 7e place, « l’objectif est plus qu’atteint », selon Quentin Juillard, qui se dit « très content du résultat ». Il avait confié vendredi à RFJ que le but était d’atteindre deux fois le top-8 lors des trois premières manches de Coupe du monde, afin de se qualifier pour le Championnat du monde à St-Moritz. /lge