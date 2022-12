Avant-dernière place pour Quentin Juillard en bob à deux

Quentin Juillard n'a pas pu sortir son épingle du jeu en Coupe du monde de bob à deux. Le pousseur jurassien et son pilote grison Cédric Follador ont terminé 12es et avant-derniers ce samedi à Park City aux Etats-Unis. Le Team Follador a fini à 2’’03 du vainqueur. C’est l’équipage allemand de Francesco Friedrich qui s'est imposé. Le duo suisse composé de Michael Vogt et Sandro Michel a pris la 3e place à 0''32.

Le Team Follador de Quentin Juillard sera encore en lice dimanche en Coupe du monde de bob à quatre à Park City. /fwo