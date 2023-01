Une belle troisième... et dernière édition pour le Défi Boldair

« On a fait ce que l’on a pu au début, puis on s’est fait accompagner de clubs partenaires pour proposer plein de nouveaux parcours avec des choses inédites. Maintenant, on a décidé de laisser la place aux forces vives qui existaient avant le Covid et aux clubs qui font tout pour dynamiser la région ». Depuis la reprise des manifestations après la crise, les courses populaires souffrent globalement d'une baisse du nombre de participants. Si le Défi Boldair s'arrête, c'est aussi pour éviter de faire de l'ombre aux autres événements de la région. « Effectivement, on ne voulait pas devenir les concurrents de ces clubs que l’on a, au contraire, envie de soutenir. Toute manifestation a besoin d’argent et on allait aussi chercher des partenaires. Donc on ne veut pas les prendre à des clubs qui les avaient avant nous. On aura d’autres idées, mais le Défi Boldair tel qu’il a existé, c’est la fin », poursuit Dave Cattin avec le sentiment du devoir accompli.





10'000 francs reversés aux clubs partenaires



Grâce à cette belle participation et l’argent récolté, l’association versera 10'000 francs à ses clubs partenaires conformément à ses souhaits. Plusieurs prix, sous forme de bons cadeaux valables chez les commerçants de la région, ont également été remis à différents vainqueurs tirés au sort. Les organisateurs proposeront encore une dernière soirée conviviale aux participants et partenaires le 12 janvier à Cinémont. /comm-jpi