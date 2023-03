Laurent Eisen et Linda Muther remportent la Bruntrutaine

Le retour de la Bruntrutaine couronne Laurent Eisen et Linda Muther. L’épreuve de course à pied s’est tenue samedi soir sur les pavés de la veille ville de Porrentruy. Elle a été annulée ces deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19. Le Delémontain Laurent Eisen a remporté la course masculine sur le grand parcours de 7,5 km. Il a terminé en 24’30’’ avec 16 secondes d’avance sur l’athlète de Alle, Sébastien Witschi et celui de Court, Tobias Buchser. Chez les dames, la Soleuroise, Linda Muther, a réalisé un temps de 27’38’’. L’habitante de Bassecourt, Vanessa Aellig, a pris le 2e rang à 3’19’’ de la lauréate du jour. Lauriane Hurtaud de Courrendlin a terminé au 3e rang en 31’20’’.

Un autre tracé de 4.5 km était au programme de la Bruntrutaine. C’est l’habitant de Villars-sur-Fontenais, Colin Vallat, qui a remporté l’épreuve en 14’49’’. Il a terminé avec une seconde d’avance sur le Bruntrutain, Marc Gigon. Le coureur de Bassecourt, Gauthier Monnerat, a pris la 3e place en 17’01’’. Côté féminin, deux Laufonaises ont finit en tête. Jessica Aeschbach a remporté la course en 19’10’’. Nadine Schneider a pris la 2e place à 1’26’’. Sophie Berberat de Bressaucourt est montée sur la 3e place du podium à 1’43’’ de la tête.

Les autres résultats de la Bruntrutaine sont à retrouver ici. /fwo