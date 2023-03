Sebastian Fretz et ses Huskys ont presque dompté le Grand Nord

Le musher et ses compagnons à quatre pattes avaient déjà parcouru 250 km mais après 30h d’efforts, Sebastian Fretz n’avait plus la force de continuer. « Les chiens étaient en forme. Mais moi, je n’étais pas prêt mentalement », souffle-t-il. Le Jurassien d’adoption a priorisé le bien-être de ses Huskys, laissant de côté ses propres besoins. « Je ne me suis pas assez bien occupé de moi-même avec de la bonne nourriture et un endroit pour bien dormir », reconnait le musher qui entend tirer les leçons de cette expérience. Sebastian Fretz et son épouse, qui l’a épaulé durant la course, recherchent une personne en renfort pour consolider leur équipage.