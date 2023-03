La gymnastique jurassienne tient sa nouvelle présidente

Une nouvelle dynamique pour l’Association cantonale jurassienne de gymnastique. Céline Pedreira-Seuret a été élue à la présidence lors de l’Assemblée des délégués qui s’est tenue samedi à Courtételle. Le poste était vacant depuis deux ans et la démission de Jean-Claude Salomon. « J’ai un attachement fondamental à l’ACJG, j’en suis membre depuis 27 ans et je suis une gymnaste dans l’âme et dans le cœur. J’ai entendu les appels des membres du comité central qui gère cette association sans présidence depuis deux ans. J’ai une notion très respectueuse de l’engagement et actuellement j’ai la possibilité, aussi bien au niveau personnel que professionnel, de m’engager en peu plus, ce que je ne pouvais pas faire il y a deux ans », explique Céline Pedreira-Seuret. L’habitante de Courfaivre, âgée de 47 ans, se sentait aussi une certaine légitimité pour assumer cette fonction et proposer un projet rassembleur entre les membres plus âgés et les plus jeunes.