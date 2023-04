« 106 km pour Noah », un ultra trail pour valoriser la différence

106 km de course à pied pour sensibiliser à l’épilepsie : c’est le défi que s’est lancé le Bruntrutain Ludovic Gurba. Il prendra ce samedi le départ de l’ultra trail des courses du Mont-Terrible à Fontenais et était l’invité de La Matinale ce jeudi. Il courra une telle distance pour la première fois et pour se préparer, il a fallu « accumuler les kilomètres », explique Ludovic Gurba qui espère boucler le parcours en 16h voire 18h. Au-delà de l’aspect sportif, l’Ajoulot va courir pour un petit garçon de 8 ans, Noah, qui souffre d’épilepsie. « J’ai été très sensible à l’histoire de Noah, encore plus dernièrement parce que je suis devenu papa », précise Ludovic Gurba. Via l’opération « 106 km pour Noah », il veut récolter des dons pour organiser une sortie pour Noah et ses camarades d’une classe spécialisée de Porrentruy. « Ils sont toujours vus à travers leurs différences et on veut qu’ils soient vus aussi comme des petits garçons à part entière avec toutes les qualités qu’ils ont. Dans tous les moments difficiles, je vais penser à tous ces petits gars qui vont me permettre d’avancer encore », affirme le coureur amateur. /mmi