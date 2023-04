L’Ultra-Trail du Mont-Terrible retrouve son 1er maître

Deux Jurassiennes sur le podium

Chez les dames, la victoire est revenue à la Jurassienne Klasina Brunott. L’habitante de Sceut s’est imposée en 13h59'47''. Elle devance une autre régionale, la Delémontaine Catherine Rion (+9’29’’). L’Argovienne Sonja Burkard (+36’16’’) a terminé 3e. La vainqueure de l’épreuve savoure son succès mais n’oublie pas qu’elle a connu un coup de moins bien après 60km de course. « J’étais à sec. Je me suis assise sur le banc au ravitaillement et voulais me mettre en boule et rester là », souffle Klasina Brunott.