Ludovic Gurba a couru « 106 km pour Noah »

Après plus de 15 heures d’effort, Ludovic Gurba a relevé son défi de courir « 106 km pour Noah ». Le Bruntrutain a pris part, samedi et dimanche à Fontenais, à l’Ultra-Trail des Courses du Mont-Terrible pour sensibiliser à l’épilepsie. Il a couru les 106 km de l’épreuve pour Noah, un garçon de 8 ans atteint de ce trouble neurologique. L’objectif du coureur est de récolter des dons afin d’organiser une sortie pour l’enfant et ses camarades d’une classe spécialisée à Porrentruy. « Dès la remise des dossards vendredi, il y a eu de belles remarques », explique Ludovic Gurba qui a pu compter sur un soutien sans faille de nombreuses personnes. « Les enfants sont venus à St-Ursanne pour me faire une surprise et m’encourager. Dans l’aire d’arrivée, j’ai été accueilli comme une rock star », sourit le Bruntrutain, encore ému de cette aventure. /nmy