Flavie Beuchat est championne jurassienne d’agrès

Du côté des organisateurs, le bilan est plus que satisfaisant. Plus de 500 gymnastes ont participé à cet évènement. « On est ravi d’avoir retrouvé beaucoup d'athlètes qu’on n’a pas vu depuis un moment. Le public était là, les gymnastes étaient là et les invités aussi. L’engouement était très bon. Dans des conditions pareilles on va continuer », lâche Lisa Crétin, membre de l’organisation. Une journée que vous retrouvez en image ici. /lge