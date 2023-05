La première manche du Trophée jurassien remportée par Jérémy Hunt

Jérémy Hunt s’est adjugé la première manche du trophée jurassien samedi soir. L’Ajoulot a remporté la Narcisses run à Damvant. Il a bouclé le parcours de 8,8 km en 31’46’’. L’athlète de Bure a devancé deux athlètes de Court. Michael Morand a pris la 2e place en 33’04’’ et Tobias Buchser est monté sur la 3e marche du podium avec un temps de 33’’06’.

Chez les dames, Romane Gauthier a remporté la victoire. L’habitante du Noirmont a couru en 39’08’’. Elle a terminé avec 45’’ d’avance sur Kirlène Dolce de Vicques. L’athlète de Bassecourt Vanessa Aellig a pris la 3e place à plus de 3’ de la tête.

Sur le parcours de 16 km, le Prévôtois Gilles Bailly s’est imposé en 1h08’48’’. Il a devancé l’Ajoulot Michaël Schär de plus de 5’ et l’athlète de Bassecourt Jonas Bloque de plus de 7’. Côté féminin, la Franc-montagnarde Eléonore Paupe a gagné en 1h18’14’’ avec 5’ d’avance sur l’Ajoulote Maryline Vuillaume et 16’ sur la Bernoise Carine Egli.

Tous les résultats sont à retrouver ici.