Changement de leader sur le BCJ Challenge

Présent sur le podium lors des deux premières courses, Michaël Morand s’est imposé mercredi soir aux Genevez à l’occasion de la 3e étape du BCJ Challenge qui a réuni plus de 200 coureurs. En l’absence de Jérémy Hunt, vainqueur de deux premières sorties, le citoyen de Court a avalé les 9,3 km et 248 mètres de dénivelé positif en 34’09’’ et prend les commandes du classement général. Il a devancé de 2’04’’ le Bruntrutain Philippe Beuret et de 2’13’’ le Sochalien venu de France voisine Nordine Chantir. Morgane Crausaz a signé chez les dames un troisième succès en trois courses avec un chrono de 39’10’’. Méline Lovis de Vicques a pris la 2e place à 5’07’’ et Vanessa Aellig de Bassecourt complète le podium féminin à 5’29’’. La quatrième et dernière manche se tiendra mercredi prochain à Courgenay. /jpi