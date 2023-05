Morgane Crausaz grande reine du BCJ Challenge

Morgane Crausaz ne laisse que des miettes à ses adversaires sur le BCJ Challenge. Elle a régné sur la 7e édition pour signer une victoire des plus nettes. La sportive de Pleigne a dominé la 4e et dernière étape mercredi soir à Courgenay et remporte l’épreuve féminine de course à pied avec 16’53’’ d’avance sur Vanessa Aellig de Bassecourt et 19’53’’ sur Méline Lovis de Vicques. Morgane Crausaz a triomphé dans chacune des quatre manches pour signer le 7e temps scratch final. Mercredi soir, elle a avalé les 7,4 km et 151 m de dénivelé du tracé ajoulot en 29’55’’. Mégane Choffat de Cornol a pris le 2e rang à 3’05’’ et Vanessa Aellig a complété le podium à 3’17’’.