À l’assaut de la Juracime

Dire que la 19e édition de la Juracime était attendue est un euphémisme. L’épreuve de course à pied va sillonner les crêtes de la région de vendredi à lundi. Les concurrents devront avaler 77 km et 2'800 m de dénivelé en 5 étapes. S’ils se montrent aussi rapides qu’au moment de s’inscrire, des records devraient tomber. « On a lancé les inscriptions à partir du 1er janvier et tout était complet le 4 », souffle Yves Diacon. Un engouement surprenant pour le coordinateur et le comité de la course. La Juracime a dû être annulée il y a 2 ans en raison de la pandémie. Les organisateurs espéraient ainsi attirer 150 participants pour ce retour. Ils peinent aujourd’hui à expliquer cette razzia. « C’est peut-être la réputation », lance timidement Yves Diacon. Les sportifs étrangers seront à nouveau nombreux au départ avec 75 athlètes sur le peloton de 225 concurrents.