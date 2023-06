La Tchaitchonne va orienter Châtillon

Châtillon ne veut pas perdre le Nord. La commune sera le terrain de jeu d’une toute nouvelle course d’orientation ce dimanche. Baptisée La Tchaitchonne, elle compte réunir une centaine d’amateurs pour sa 1re édition. L’épreuve propose 3 parcours pour tous les niveaux : découverte (4 km dans le village avec 10 postes), aventure (5 km avec une incursion dans la forêt avec 12 postes) et défi (7 km plus axés forêt et nature avec 15 postes). Elle vise les familles et les enfants, sans exclure les compétiteurs, et compte bien s’implanter durablement dans le paysage sportif régional. Le départ et l’arrivée de cette 1re édition se situeront au cœur de la fête du village. Les départs seront donnés de 9h30 à 11h30. Les inscriptions se feront sur place, à l’école.





Avec ou sans instrument

Des boussoles seront à disposition des participants. Elles ne sont toutefois pas indispensables, selon le concepteur des parcours Jean-Jacques Zuber. « On ne va pas se retrouver en plein milieu d’une forêt à ne plus savoir dans quel sens tourner », souffle-t-il. L’ancien enseignant mise avant tout sur le plaisir. Il rassure tout de même les plus compétiteurs. « J’ai prévu des choix de cheminement. On s’éloigne du bâti, on va dans la forêt », détaille-t-il. De quoi offrir un terrain de jeu adapté aux différentes catégories. /msc