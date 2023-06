La grand-messe de la pétanque à Vicques

Il faudra choisir entre tirer et pointer ce week-end à Vicques. Les championnats de Suisse de pétanque en triplette se déroulent au centre sportif du village vadais samedi et dimanche. Ils vont réunir 700 sportifs de tout le pays. L’événement fait son retour dans le Jura après une édition à Delémont en 2018. Il est organisé par le club de Vicques Les Poissonnets.





Le défi des infrastructures

Le comité d’organisation n’a pas chômé pour pouvoir accueillir la crème nationale de la discipline dans de bonnes conditions. Il a notamment fallu créer des pistes de pétanque pour l’occasion. Le club en compte 50 à l’année, alors qu’il en faut le double pour des championnats de Suisse. « C’était un casse-tête depuis le début », souffle le président des Poissonnets Bruno Imhof. Ces pistes ont pris place sur le parking du centre sportif. « Au fond, on met un gravier un peu plus épais. Ensuite, par-dessus, on met du 0/5 mm pour arriver à l’épaisseur minimum de 12 à 15 mm », détaille l’homme fort de la manifestation. Reste encore à délimiter les zones de jeu.