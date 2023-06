La gymnastique en fête à Courgenay

La gymnastique a été célébrée en grande pompe à Courgenay. Le village ajoulot a accueilli ce week-end la Fête cantonale jurassienne de gymnastique. L’événement organisé par la FSG Courgenay a rassemblée environ 1'300 participants de vendredi à dimanche. Entre les épreuves de gym et danse, d'agrès, d’athlétisme ou encore les divers jeux et animations… petits et grands gymnastes s’en sont donné à cœur joie. Nicolas Meusy s’est rendu au complexe sportif de Courgenay inondé de soleil et de bonne humeur où compétition, plaisir et détente se sont savoureusement mélangés.