Un parcours hors du commun propulse Sofia Chételat sur le devant de la scène

Si on le lui avait dit, elle ne l’aurait sûrement pas cru… Sofia Chételat a pris la 27e place de la course des juniors filles aux Championnats du monde de la montagne, samedi, à Innsbruck dans le Tyrol autrichien. L’athlète de 18 ans explique qu’elle a vécu « une aventure exceptionnelle » à laquelle elle ne s’attendait pas du tout. En effet, le parcours de la sportive du Val Terbi est atypique… alors qu’elle est adepte de piste, elle se fait repérer en tirant son épingle du jeu lors de différents cross qu’elle effectue dans le cadre de sa préparation. Contactée par la fédération, elle participe à une course de sélection ce printemps et y termine 3e. C’est là qu’elle valide son ticket pour les Championnats du monde qu’elle vient de disputer.





De grands objectifs

Cette parenthèse en montagne, Sofia Chételat l’a préparée en travaillant notamment la force. Mais elle n’a pas non plus tout sacrifié pour bien figurer dans le Tyrol. En effet, si elle a « adapté » ses entrainements, la jeune Jurassienne a surtout continué à se focaliser sur ses principaux objectifs de la saison. L’un d’eux est très proche, puisque Sofia Chételat participe samedi au Championnat de Suisse du 2'000 mètres steeple. La citoyenne de Vicques veut aussi battre le record jurassien du 3'000 mètres cette saison… elle a couru dernièrement quatre secondes moins vite que la meilleure marque cantonale sur cette distance. /mle