Audrey Gogniat à la découverte des Jeux européens

« Je n’y ai pas cru, je me suis dit qu’on me faisait une blague. » Pourtant, il n’en est rien. Audrey Gogniat va bien participer aux Jeux européens cette semaine en Pologne, une première pour elle. La Jurassienne sera engagée samedi dans l’épreuve par équipes au tir à la carabine à 10 m. Cette sélection a généré « beaucoup d’émotions » chez la Franc-Montagnarde. « J’étais super heureuse et honorée », dit-elle à quelques jours de découvrir de l’intérieur ce qui s’apparente à des Jeux olympiques au format européen. « Je suis vraiment impressionnée par cette compétition », lance encore l’athlète de 20 ans. Elle sait qu’elle devra laisser ses émotions de côté pour performer du côté de Wroclaw. « Il faut vraiment prendre du recul et se dire que ça reste une cible à 10 m avec la même carabine et les mêmes personnes que sur d’autres compétitions », souffle encore la jeune Taignonne.