Le premier triathlon nocturne dominé par un Français et une Jurassienne

Ils ont nagé, couru et roulé dans la nuit. Quarante-cinq athlètes ont participé, dans la nuit de jeudi à vendredi, au premier triathlon nocturne, le Domonight, autour de La Blancherie à Delémont. Chez les messieurs, le plus rapide a été le Français Thomas Linder qui a bouclé 300m de natation, 3km de course à pied et 9km de vélo en 31’29’’. Il a devancé le Delémontain Maxence Hofer (31’55’’) et l’athlète de Courrendlin David Sangsue (32’03’’). La Delémontaine Camille Borruat a dominé la course dames en 37’05’’ devant l’athlète de Rossemaison Lisa Creti (37’45’’) et la Delémontaine Léa Schäublin (38’27’’). Le président de l’organisation Yannick Barthe ne sait pas encore si une 2e édition verra le jour. /comm-mmi