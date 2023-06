Audrey Gogniat en or aux Jeux européens !

Le conte de fée continue pour Audrey Gogniat. L’athlète jurassienne a décroché ce samedi la médaille d’or lors du concours de tir par équipes à dix mètres aux Jeux européens, en Pologne. La tireuse franc-montagnarde de 20 ans était accompagnée de la championne olympique Nina Christen et de Chiara Leona lors de ces joutes. En finale, les trois Suissesses ont battu la Norvège. Elles sont montées en puissance au fur et à mesure du concours et ont toutes les trois atteint environ le même résultat pour propulser la Suisse sur le toit de l’Europe. /mle