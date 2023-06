Fiona Ribeaud et Loukas Rangasamy, rois du sprint

Fiona Ribeaud et Loukas Rangasamy sont les as régionaux de la ligne droite. L’athlète de la FSG Alle et celui de la FSG Bassecourt ont remporté ce dimanche leur finale respective du 100 mètres lors des championnats jurassiens et neuchâtelois d’athlétisme qui se sont disputés à La Blancherie à Delémont. La sportive ajoulote a avalé la ligne droite en 12’’39, devançant deux athlètes de la FSG Bassecourt, Marie Theurillat (12’’59) et Elodie Chèvre (13’’13). Fiona Ribeaud s’est montrée plutôt satisfaite de sa performance compte tenu des conditions très chaudes et de l’accumulation des efforts après ceux fournis vendredi à l’occasion du relais.