La Mervelinde fait recette

Le sport peut être relégué au 2e plan dans une épreuve de course à pied. C’est ce que démontre parfaitement la Mervelinde. Sa 3e édition se tient dimanche entre Mervelier et Les Erzberg du côté de Beinwil. Il faudra avaler 10,3 km et près de 700 m de dénivelé pour rallier l’arrivée. Mais là n’est pas forcément le plus important pour les organisateurs. De retour 4 ans après la dernière édition en raison de la pandémie, la Mervelinde s’efforce de soutenir l’AJAFEC. Elle reverse ses bénéfices à l’Association Jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints du Cancer. En deux moutures, l’épreuve de course à pied a ainsi pu faire don de 14'000 francs. « On ne s’attendait pas du tout à un tel montant », avoue l’initiateur de la Mervelinde Bastien Brunner. Il peut compter sur l’appui de partenaires et sponsors. « La cause motive les gens à s’associer à ma course », dit-il.