La Mervelinde parcourue sous un soleil de plomb

Il fallait de bonnes jambes et un tube de crème solaire pour s’attaquer à la Mervelinde. La course à pied de 10,3km entre Mervelier et Les Erzberg à Beinwil s’est disputée ce dimanche matin. Jérémy Hunt a remporté l’épreuve en 48’06’’. L’Ajoulot a devancé Gilles Bailly de Perrefitte (+4’28’’) et Colin Lachat (+5’50’’).

Romane Gauthier s’est imposée chez les dames en 1h00’37’’. La Noirmonnière a été plus rapide que la coureuse de Rebeuvelier Léna Beyeler (+1’44) et l’habitante de Glovelier Christelle Riat (+11’44’’). Vous retrouvez les résultats complets de la 3e Mervelinde ici.

A noter que les bénéfices de la Mervelinde seront reversés à l’AJAFEC, l’Association Jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints du Cancer. /nmy