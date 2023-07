Léandre Monnerat veut faire chauffer le tartan

Les meilleurs athlètes du pays et de la région ont rendez-vous au Tessin. Les championnats de Suisse d’athlétisme se tiennent samedi et dimanche à Bellinzone. Ce sera une première pour Léandre Monnerat qui courra le 5'000m. Il a obtenu sa qualification grâce à un temps de 15’07’01 réalisé fin mai à Zofingen lors de l’unique épreuve qu’il a disputée à ce jour sur cette distance. Le Jurassien ne s’est mis à la course à pied que fin 2020, alors qu’il était à l’armée. Il s’est aligné sur ses premières courses en 2021, avant de se classer 2e du classement général du Trophée jurassien l’année passée. Le sociétaire de la FSG Bassecourt et du Team La Vallée a décidé de raccourcir les distances pour se mettre à la piste et s’entraîne désormais six fois par semaine. « Vu ma jeunesse, il faut améliorer la vitesse maintenant. J’ai pris goût à la piste. C’est tout l’aspect performance qui me plaît, c’est un sport individuel où on repousse ses limites. La piste est un terrain très dur et il faut un peu se muscler, c’est très dur pour les tendons, les mollets et les ischio-jambiers qui ramassent beaucoup, il faut s’adapter », explique Léandre Monnerat.