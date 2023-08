Du bronze pour Jérémy Hunt et Romane Gauthier

Deux Jurassiens sur le podium des championnats de Suisse de la montagne de course à pied. Jérémy Hunt et Romane Gauthier ont ramené du bronze du Lac noir mardi. L’Ajoulot a mis 53’33 pour avaler les 12,3 km avec 818 m de dénivelé de la Stierenberglauf. Il a été devancé de 1’33 par le Tessinois Roberto Delorenzi et de 44’’ par le Bernois Fabian Aebersold.

Côté féminin, Romane Gauthier a signé un temps de 1h03’55’’ en terres fribourgeoises. La Noirmonière a concédé 3’57’’ à la Bernoise Judith Wyder et 33’’ à une autre Bernoise Céline Aebi. À noter que l’Ajoulote Chantal Pape Juillard, 16e du classement scratch, a enlevé le titre dans la catégorie des 50 ans. /emu