Fiona Ribeaud loin du podium aux Jeux de la Francophonie

Affaiblie par une blessure au pied, Fiona Ribeaud n’est pas parvenue à tirer son épingle du jeu à Kinshasa. L’athlète de la FSG Alle a pris la 6e et dernière place du 400 mètres haies des Jeux de la Francophonie, course qui s’est tenue ce vendredi en République démocratique du Congo. La Jurassienne de 25 ans a été rapidement distancée et a fini à plus de quatre secondes du podium.

À la veille de la course, l’Ajoulote de 25 ans avait déclaré à RFJ qu’elle n’était pas à son meilleur niveau physique, elle qui souffre d’une blessure au pied. De plus, selon elle, tous les éléments n’étaient pas réunis pour préparer cette course au mieux, notamment en raison des conditions de préparation (sommeil, nourriture) qui n’étaient pas optimales. Fiona Ribeaud a été contrainte d’adapter son approche de cet événement. Sa détermination n’a toutefois pas suffi pour ramener une médaille. Elle gardera malgré son résultat des souvenirs de cet événement sportif et culturel d’envergure internationale pour lequel elle a brillamment obtenu sa qualification. /mle