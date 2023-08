Gauthier Monnerat déjà aux avant-postes du 3athlon Jurassik Series

Un nouveau venu s’illustre sur le championnat jurassien de triathlon. Gauthier Monnerat participe au 3athlon Jurassik Series pour la première fois et figure déjà en haut du classement général avec une 3e place après les deux premières courses. Il s’est classé 5e tant au Val-de-Ruz qu’à La Neuveville. L’athlète de Bassecourt sera au départ de la 3e épreuve samedi à l’occasion du Granitman d’Asuel où 500 m de natation, 22 km de vélo et 5,5 km de course à pied seront à avaler. Il s’est mis à cette discipline en début d’année et il se dit surpris, mais content de déjà si bien figurer : « J’ai vu le championnat d’Europe de triathlon qui passait à la tv et, me suis dit que ça avait l’air incroyable. C’était juste avant un triathlon à Delémont, donc j’ai fait le parcours découverte. Cette saison, le but était surtout de prendre du plaisir et de voir si le triathlon est le sport que j’ai vraiment envie de faire », explique Gauthier Monnerat.