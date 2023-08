Les motos vont vrombir ce week-end à Bure

Les motards enfourchent leur deux-roues ce week-end en Ajoie. La 10e édition de l’Enduro du Jura se déroule samedi et dimanche sur la place d’armes de Bure et accueillera 2 manches du championnat de Suisse d’enduro. L’événement regroupe cette année quelque 250 participants qui pourront effectuer jusqu’à 7 tours d’environ 1h en une journée. Depuis deux ans, le président de la manifestation Hubert Zeller et son comité d’organisation mettent l’accent sur la durabilité de l’événement.

L’enduro est un sport motorisé, mais les organisateurs prennent des mesures écologiques pour assurer une empreinte carbone minimale à l’événement qui est affilié à la plateforme « Manifestation Verte ». « On a instauré une possibilité facultative aux pilotes de compenser leur empreinte avec 5 francs qui seront reversés à un apiculteur de la région. Ça prend de l’ampleur et on a 64 coureurs qui jouent le jeu et qui ont contribué. C’est une initiative personnelle de notre comité. Il va de soi qu’un moteur émet du carbone et il y a un reste d’émissions qu’on ne peut pas compenser lors de la manifestation », explique le président Hubert Zeller. /cra