Mathieu Chèvre en or avec le relais suisse !

Mathieu Chèvre sur la plus haute marche du podium avec le relais suisse du 4x100 m. Le sprinter jurassien, parti comme premier relayeur, ainsi que ses coéquipiers Jonathan Gou Gomez, Joël Csontos et Manuel Gerber ont remporté jeudi la finale des championnats d'Europe U20 à Jérusalem. Après avoir battu le record de Suisse M20 en 39'’61 en demi-finale, le quatuor a signé un chrono 39''87 sur la piste israélienne pour devancer les Pays-Bas de 27’’ et l’Allemagne de 28’’ et remporter la médaille d'or. C'est la première fois qu'un relais suisse remporte une médaille lors d'Européens U20. /comm-emu