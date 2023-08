Une expérience riche en émotions pour Fiona Ribeaud

Fiona Ribeaud revient de Kinshasa la tête pleine de souvenirs. La 9e édition des Jeux de la Francophonie se déroulait la semaine dernière dans la capitale de la République démocratique du Congo. L’athlète de la FSG Alle âgée de 25 ans n’est pas parvenue à tirer son épingle du jeu lors du 400 m haies. Blessée à un pied, elle a terminé à la 6e et dernière position, mais elle a malgré tout apprécié son expérience humaine et culturelle : « J’ai trouvé le public incroyable. Les gens répondent présent et mettent l’ambiance tout de suite. Ils nous accueillaient bien, ils voulaient faire des photos et discuter avec nous. Lors de la cérémonie d’ouverture, il y avait tellement de monde que des gens attendaient en dehors du stade ».

L’Ajoulote a également rencontré des habitants locaux et a pu constater le contraste qui existe entre ce pays d’Afrique et la Suisse : « Le pire c’est la pollution. Ils ne peuvent pas boire l’eau du robinet donc ils boivent des bouteilles d’eau qu’ils jettent ensuite par terre. Ils vivent dans les cendres et la poussière, on ne voit pas le ciel. Comparé au confort qu’on a chez nous c’était assez fou », poursuit Fiona Ribeaud. /cra