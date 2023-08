Le sport face à la canicule

La chaleur ne va pas les empêcher de chausser leurs baskets. Des centaines de coureurs vont s’attaquer à la 1re manche des 4 Foulées ce mercredi dans les Franches-Montagnes. Une 1re étape longue de 10,4 km les attend au départ et à l’arrivée de Saignelégier. Le peloton devra composer avec la canicule pour lancer la 29e édition de ce rendez-vous estival de course à pied, même si les températures sont moins élevées sur les hauteurs qu’en plaine. Il est possible d’habituer son corps à la pratique sportive dans ces conditions de forte chaleur. « L’adaptation ne se fait pas d’un jour à l’autre. On parle de quelques semaines », avertit le préparateur physique Loris Hintzy. Il est aussi possible d’anticiper au cours de la journée. « Il faut éviter de s’exposer à la chaleur et boire beaucoup d’eau pour refroidir le corps », lance le Jurassien. Il alerte aussi sur l’importance de la récupération. « Elle est toujours importante, mais il faut particulièrement y veiller en période de canicule. Après un effort, la récupération optimale réside dans l’alimentation, l’hydratation et le sommeil », détaille-t-il.