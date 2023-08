Les « anciens » aux commandes des 4 Foulées

La 29e édition des 4 Foulées démarre avec des vainqueurs d’expérience. Chantal Pape Juillard et Michael Morand ont dominé la 1re manche mercredi soir à Saignelégier. L’athlète ajoulote de 52 ans a dominé l’épreuve féminine de ce rendez-vous de course à pied. Elle s’est imposée en 43’57’’, 47e temps scratch, sur le tracé de 9,6 km pour 220 m de dénivelé. La sportive de Damvant a devancé Charline Maître de Glovelier de 41’’ et Rachel Gerber de Sonceboz de 2’33’’.

Côté masculin, Michael Morand s’est offert un matelas un peu plus conséquent sur son dauphin. Avec un chrono de 33’44’’, le Courtisan de 40 ans a relégué l’Imérien Demian Schaedler à 1’04’’ et Alexis Montagnat-Rentier de Renan à 2’53’’.

Cette 1re étape a rassemblé 405 concurrents. La 2e manche se courra mercredi prochain au Noirmont. /msc