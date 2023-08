On prend les mêmes sur les 4 Foulées

Les leaders creusent l’écart aux commandes des 4 Foulées. Vainqueurs de la 1re manche mercredi dernier à Saignelégier, Chantal Pape Juillard et Michael Morand ont remis le couvert ce mercredi soir au Noirmont. L’Ajoulote et le Courtisan en profitent pour s’envoler en tête du classement. Ils prennent déjà une sérieuse option sur la victoire finale de cette 29e édition. Chantal Pape Juillard bénéficie de 1’16’’ d’avance sur la Vadaise Charline Maître après 2 des 4 étapes au programme. Michael Morand a, lui, déjà fait le trou avec un bonus de 5’17’’ sur le Taignon Patrick Jeanbourquin.





Michael Morand survole la soirée

Mercredi soir, l’épreuve féminine a été plus disputée que la course masculine sur le tracé de 10,6 km au Noirmont. La sportive de Damvant l’a emporté en 47’33’’. Charline Maître de Glovelier a pris le 2e rang à 35’’ et la Chaux-de-Fonnière Natacha Erard a complété le podium à 2’12’’. Du côté des hommes, Michael Morand a dominé l’épreuve en 38’39’’ pour reléguer les Francs-Montagnards Philippe Beuret et Antonin Queloz à 1’31’’ et 1’53’’. Cette 2e étape a rassemblé 479 concurrents. /msc