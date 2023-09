Gilles Bailly et Timé Liechti premiers vainqueurs de Montbautier

Les courses de Montbautier, nouvelles venues dans la région pour remplacer notamment l’Eole Bike, ont inscrit samedi les premiers noms à leur palmarès. Le Prévôtois Gilles Bailly a remporté l’épreuve de course à pied de 8,5km en 33’17’’ devant Steve Bailly de Souboz (à 1’40’’) et Célien Crausaz de Boécourt (à 2’07’’). La victoire est revenue chez les dames à la Breulotière Sina Boillat en 45’22’’ qui a devancé la jeune Laura Humair, 18 ans, des Genevez (à 4’24’’) et Melissa De Bortoli de Sonceboz-Sombeval (à 7’18’’).

L’épreuve inaugurait également un grand parcours VTT « XC » de 31,5 km pour 1’000m de dénivelé positif, remporté par le Tramelot Timé Liechti, 20 ans, en 1h18’58’’ devant Matt Vuilleumier de Tavannes (à 2’37’’) et Sébastien Gyger des Genevez (à 9’43’’). Seules trois concurrentes ont tenté l’aventure chez les dames, la Neuchâteloise Cindy Baroni terminant en tête en 2h16’59’’ devant Marion Vuillème de Bôle (à 21’05’’) et Gabrielle Mosset de Vicques (à 47’01’’). Au total, plus d’une centaine de participants, adultes et enfants, se sont alignés dans les différentes catégories de ces premières courses de Montbautier. /comm-jpi