La gym individuelle et à deux, vitrine de la FSG Courroux-Courcelon

Un large panel et du bouche-à-oreille

Le président s’efforce de ne pas favoriser une discipline plus qu’une autre au sein de sa société. C’est que le panel est large. Cours parent-enfant, gym enfantine, athlétisme, agrès, course, seniors, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. « On a le choix entre plusieurs catégories. On a toute la palette pour pouvoir évoluer », se félicite le président de la FSG Courroux-Courcelon. Il y voit un point fort pour « sortir des champions ». En revanche, la société ne va pas draguer des athlètes dans d’autres clubs pour renforcer ses rangs. « C’est clair que nous avons des gymnastes qui viennent de partout, mais ils viennent d’eux-mêmes pour les moniteurs, les infrastructures. On ne se permettrait pas d’aller chercher dans les autres sociétés », détaille William Dalé. /msc